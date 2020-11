Am Donnerstagvormittag brach der Deutsche (44) die Terrassentür des Hotels in Lofer auf und verschaffte sich so Zutritt in das Gebäude. Neben Bargeld aus der Registrierkasse riss sich der Einbrecher Brot und Wein unter den Nagel. Polizisten trafen ihn nur kurze Zeit später in der Nähe des Hotels an. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich der 44-Jährige als tatverdächtig heraus. In seinem Wohnmobil fanden die Polizisten das Diebesgut samt Tastwerkzeug. Der amtsbekannte Deutsche gestand die Tat sofort. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg wurde er in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.