Umfahrung alternativlos

Aber wie man es dreht und wendet: Für die Oetzer Bevölkerung sei eine Umfahrung alternativlos. „Der Grundsatzbeschluss des Gemeinderates steht schon“, lässt Falkner in der Pressekonferenz am Donnerstag wissen. Aber auch bei den heimischen Touristikern gab‘s ein Umdenken. Wirt Roland Haslwanter: „Wir haben unsere Meinung geändert und sind nun dafür.“ Ein Grund für den Meinungsschwenk ist die Absicht, als Begleitmaßnahme das Dorfzentrum neu zu gestalten. Falkner: „Wir könnten uns eine Begegnungszone wie in Telfs vorstellen.“ Man stehe allerdings komplett am Anfang des Jahrzehnteprojektes und suche nun das Gespräch mit dem Land. Bis dorthin möchte man mit kurzfristigen Maßnahmen Linderung erreichen. Andreas Knapp von der GemNova: „Wir möchten etwa den Öffi-Takt optimieren, E-Mobilität und die Autofreie Anreise für Urlauber forcieren.“