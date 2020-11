Fast 20 Prozent mehr für Kinderbetreuung

Davon wurden 38 Millionen € - rund 20 Prozent mehr als 2018 - für die Kleinsten aufgewendet. Bei den Kindergärten fiel das Plus mit 23% am kräftigsten aus, während die Krabbelstuben ein Plus von 21% verzeichneten. Der Anstieg bei den Horten lag bei 10%. „Der Bericht zeigt, dass wir unsere Hausaufgaben vor allem im sozialen Bereich mehr als vorbildlich erledigen“, erklärt Luger, der aber zugleich darauf hinwies, dass der eingeschlagene Konsolidierungskurs bei den Stadtfinanzen nicht mehr eingehalten werden kann.