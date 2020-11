Am Donnerstagabend wurde das Bundesland Salzburg von der Corona-Ampel-Kommission in seiner kompletten Rotschaltung zumindest um eine Woche verlängert. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir einen der Bezirke auf Orange oder gar Gelb stufen können, dagegen spricht einfach die hohe Zahl an Corona-Neuinfektionen fast überall im Land. Die Corona-Ampel kann im November durch die ohnehin bundesweiten Maßnahmen außerdem nur eine Orientierung sein“, so Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz.