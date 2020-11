Zehn Corona-Fälle bei Dinamo Zagreb, auch gleich acht (!) bei den Wolfsbergern, unserem Sensations-Leader in der Gruppe K - diese Meldung schockte beide Lager gleichermaßen. Der WAC war die einzige (!) Bundesliga-Mannschaft, die - vom Frühjahr weg, bei mittlerweile an die 30 Testungen - bis dato keinen einzigen positiven Fall verzeichnet hatte. Jetzt hat das Virus aber auch mit voller Wucht bei den Kärntnern zugeschlagen. „Wir hatten letzte Woche mit Feyenoord und Admira zwei Risiko-Partien, da beide Teams Positive hatten - möglich, dass da was passiert ist. Aber genau weiß das keiner“, seufzt Trainer Feldhofer.