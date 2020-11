„Lebendiger Aufhänger“

Seine JKU-Kollegin, Prof. Helga Wagner, hat eine Covid-19-Prävalenz-, also Verbreitungsstudie, ebenfalls für statistische Grundfragestellungen bei Medizinstudierenden eingesetzt: „Mithilfe dieser Studie haben wir etwa vom Ausmaß in einer Stichprobe auf den Anteil in der Gesamtbevölkerung hochgerechnet. Das war sozusagen mein lebendiger Aufhänger – und dann ist es relativ schnell in die Formeln gegangen.“