1540 Neuinfektionen mit dem Covid-Virus wurden am Donnerstag in Oberösterreich verzeichnet. Die Lage in Oberösterreichs Spitälern ist angespannt. Am Donnerstagnachmittag teilte der Krisenstab des Landes mit, dass in Oberösterreich wieder 14 Todesfälle rund um Corona zu bedauern sind. Elf der Opfer starben binnen 24 Stunden in Spitälern.