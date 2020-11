Das ging schnell: Nach dem „Krone“-Bericht über die mit Betonblöcken versperrte Hauszufahrt in Zirl-Eigenhofen rückte noch am selben Tag ein Bautrupp aus und räumte die Barrikade wieder weg. „Wir sind unheimlich erleichtert“, sagt der Anrainer, der den Stein via „Krone“ – im wahrsten Sinne des Worts – ins Rollen brachte.