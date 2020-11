Zwischen 19 bis 25 Millionen Euro wird alleine die Verlängerung der Pinzgauer Lokalbahn bis an die Krimmler Wasserfälle kosten. Fünf Trassenvarianten wurden untersucht. Am wahrscheinlichsten gilt eine entlang der Landesstraße. die Entscheidung soll in den nächsten Wochen fallen und dann mit den Betroffenen verhandelt werden. Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP) rechnet mit noch einmal 42 Millionen für die Elektrifizierung der Strecke und 80 Millionen zusätzlich für die neun neuen Fahrzeuge. Diese sollen dann 2200 Tonnen CO2 im Jahr sparen. Der Bund soll dabei dem Land finanziell helfen.