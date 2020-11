Die Meldung, dass in Dänemark alle Nerze getötet werden, weil sie eine Mutation des neuartigen Coronavirus in sich tragen, sorgte international für Aufregung. Außenminister Alexander Schallenberg, der mit seinem dänischen Amtskollegen über das heikle Thema gesprochen hat, zeigte Verständnis für die drastische Maßnahme: „Wir müssen verhindern, dass Covid-19 zu Covid-20 wird“, sagte er am Donnerstag.