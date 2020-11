65 Prozent mehr Intensivpatienten

In den vergangenen sieben Tagen waren es im Schnitt täglich 5350 Neuinfektionen die dazu kamen, die Zahl der Intensivpatienten stieg in diesem Zeitraum um fast 65 Prozent. Am Donnerstag, Stand 9.30 Uhr, meldete das Innenministerium 2737 Personen, die aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung waren, 2584 waren es am Vortag, 24 weitere Patienten in Intensivbehandlung erhöhten die Gesamtzahl auf 407 auf Intensivstationen. 41 weitere Todesfälle ergeben insgesamt 1268 Personen, die an den Folgen des Coronavirus verstorben sind.