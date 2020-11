FBI in Ermittlungen involviert

Ein Ermittlungsstrang führt laut Nehammer in die Schweiz, dort wurden bereits zwei Verdächtige festgenommen. Zudem gebe es noch einen Strang in ein anderes Land. „Aus ermittlungstaktischen Gründen können wir dazu aber noch keine Details bekannt geben“, so Nehammer. Auch das FBI sei in die Ermittlungen involviert, man habe so „wesentliche Informationen erhalten“, erläuterte der Innenminister in der Pressekonferenz.