„Graue Panther“ in Sportschuhen

Auch vor 60-Jährigen macht der Trend nicht Halt. In der Pension wird so mancher vom Eifer gepackt, radelt, wandert, läuft und kocht. Letztendlich geht es um Bestätigung, die Frauen schon immer im Abnehmen gesucht haben, wie die Expertin betont. Seit etwa zehn Jahren beobachtet Mag. Lachkovics, dass sich auch mehr Männer mit Ernährung auseinandersetzen. Je sportlicher sie sind, desto intensiver. „Bei den 20- bis 25-Jährigen liegen Männer und Frauen gleich auf. Männer arbeiten auf ein fixes Ziel hin, wollen es erledigen und abhaken. Was dazu führt, dass der Körper zwanghaft runterreduziert wird. Um die Einstellung ,ganz oder gar nicht‘ loszuwerden und auf nachhaltige Maßnahmen zu setzen, braucht es bei den Herren oft mehrere Anläufe in der Beratung. Frauen verfügen über mehr (leidvolle) Erfahrung, lassen mit sich reden, wenn es darum geht, dass bestimmtes Verhalten nicht nachhaltig ist.