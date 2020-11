Vorweg ein wenig Asche auf mein Haupt: Ich hatte an dieser Stelle bereits vor vier Wochen einen Sieg von Donald Trump prophezeit. Und ich irrte, wenn auch nicht ganz so gewaltig wie jene, die in den USA für Meinungsumfragen zuständig sind und sich hoffentlich zukünftig einer anderen Profession zuwenden. Was nehmen wir an ersten Erkenntnissen aus den langen Wahlnächten mit?