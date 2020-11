In Rücksprache mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wurde eine verstärkte Bewachung der kritischen Infrastruktur beschlossen. Dazu zählen in diesem Fall größere Bahnhöfe wie in St. Pölten, Amstetten oder Tullnerfeld, Spitäler sowie das Landhaus. „Manche Gebäude werden gezielt bewacht, andere im Zuge der Streifentätigkeiten häufig angefahren“, heißt es dazu seitens der Landespolizeidirektion, die zudem die Kollegen in Wien weiter personell unterstützt.