Dass Maske und Abstandhalten sowie Handhygiene sehr wohl das Ansteckungsrisiko im Rahmen der Pandemie senken können, weiß wohl jetzt schon jeder. Wie aber gehen Hobbysportler mit der Auflage um, fallweise den Mund-Nasen-Schutz benützen zu müssen? Dazu Sportmediziner Prof. Dr. Norbert Bachl: „Neben der direkten Virusübertragung bei der Ausatmung spielt die Ansteckungsgefahr durch das Aerosol (Tröpfchen, die mit Erregern beladen sind) eine enorm wichtige Rolle. Neue Untersuchungen zeigen, dass dieses Aerosol zwischen sechs und neun Meter weit übertragen wird und darüber hinaus auch einige Zeit in der Luft bzw. auf Oberflächen bestehen kann. Erwähnenswert ist auch, dass das Infektionsrisiko in geschlossenen, schlecht belüfteten Räumen bis zu 20-mal höher sein kann als bei Bewegung in der freien Natur.“