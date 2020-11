Die Nerven liegen nach der Terrornacht in Wien weiterhin blank – und so sorgten die Beamten in voller Kampfmontur freilich für einen Schreckmoment in der Landeshauptstadt. Wie berichtet, war es am Montag zu einer Messerstecherei gekommen, auch die „Krone“ veröffentlichte daraufhin ein Phantombild des Täters. Diesen wollte ein Zeuge dann gestern Vormittag im Eingangsbereich des Uni-Klinikums gesehen haben.