Auch jetzt bieten die Frauenberatungsstellen im Burgenland ihre Dienste an. „Denn Frauen sind besonders von der Krise betroffen“, heißt es. Vermehrt wird wieder auf telefonische Beratung gesetzt. Hilfe kann auch in Form von E-Mails oder verschiedener Online-Angebote gesucht werden. Die Frauenberatungsstelle „Die Tür“ bietet nach telefonischer Voranmeldung weiterhin persönliche Gespräche vor Ort an. An beiden Standorten in Eisenstadt und Mattersburg gilt selbstverständlich das verpflichtende Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Weitere Infos unter www.frauenberatung-burgenland.at