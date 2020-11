1053 neue Corona-Fälle an nur einem Tag

Warum solch drastische Maßnahmen nötig sind, verdeutlicht ein Blick auf die Infektionszahlen vom Donnerstag. Erstmalig wurde die Marke von 1000 Neuinfektionen an nur einem Tag tatsächlich überschritten – 1053 Ansteckungen kamen neu dazu. „Ein Rekord, der den Ernst der Lage zeigt“, heißt es aus dem Stab von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Massiv gewachsen seien zuletzt vor allem die Cluster am Arbeitsplatz. „Wer noch nicht auf Home-Office umgestiegen ist, sollte das spätestens jetzt unbedingt tun“, appellieren die Behörden eindringlich – die Versorgung in den Spitälern stehe auf dem Spiel.