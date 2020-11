Lungenversagen bei jungen Menschen

Oder haben Sie vielleicht schon je etwas von EVALI gehört? Diese „akute Dampferkrankheit“, auf englisch „E-cigarette or vaping associated lung injury“, sorgte im Vorjahr in den USA für Entsetzen. Dadurch kam es in nur acht Monaten zu 2807 Spitalsaufnahmen (76% jünger als 35 Jahre), mit Magen-, Darm- und Atemproblemen, beidseitiger Lungenentzündung ohne infektiöse Ursache, akutem Lungenversagen, wie Prof. Neuberger berichtet. Zwar hat das österreichische Tabakgesetz E-Zigaretten mit Tabak-Zigaretten gleichgestellt, nicht jedoch beim Verbot charakteristischer Aromen. Eine Umfrage an 13- bis 16-jährigen Schülern ergab, dass mehr als ein Drittel bereits Erfahrung mit Nikotinprodukten hatten, etwa jeder zweite mit Shisha, jeder dritte mt E-Zigaretten.