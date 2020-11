„Einiges, was in der Beziehung zwischen Nico und Lewis passiert ist, werden wir nie verstehen. Weil ihre Beziehung weit zurückreicht, bis zu den Kart und Nachwuchsformeln“, schildert der Österreicher im Podcast „Beyond the Grid“. Aus einer Kameradschaft wurde zuerst Rivalität und dann Feindseligkeit. „Die Dynamik, was zwischen den beiden passiert ist, war sehr schwer nachzuvollziehen. Es kam zum Bruch. Ziemlich früh schon, als ich 2013 zum Team kam. Und dann wurde es immer schlimmer.“