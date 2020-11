Der deutsche Bundesligist Bayer Leverkusen trifft am Donnerstagabend in der Europa League auswärts auf den israelischen Klub Hapoel Beer Sheva. Leverkusens Trainer Peter Bosz, der vor vier Jahren für ein halbes Jahr als Coach in Israel gearbeitet hatte, warnt vor dem Underdog und sorgt mit seinem Vergleich für Schmunzeln: „Der israelische Fußball ist ganz anders als wir es gewohnt sind - er ist männlich.“