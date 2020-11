Trainingslager in Rovaniemi gestrichen

Das ÖSV-Team der Kombinierer sagte am Donnerstag das geplante Trainingslager in Rovaniemi ab. Der Grund sind vor allem ungünstige Bedingungen auf der dortigen Schanze. Die Mannschaft von Cheftrainer Christoph Eugen will stattdessen in Hinzenbach und Innsbruck springen und in Davos langlaufen.