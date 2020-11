„Schleich di, du Oaschloch.“ Der sich viral verbreitende Spruch, der mittlerweile symbolischen Charakter für den Zusammenhalt in der Stadt Wien erreicht hat, schaffte auch außerhalb des World Wide Web den Sprung und verbreitet sich rasant in anderen Städten Österreichs. So etwa in Graz. Normalerweise stehen sich die Fußball-Lager der zwei größten Städte nicht sehr freundschaftlich gegenüber, in Zeiten wie diesen besinnt man sich aber auf das Wesentliche.