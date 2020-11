Das Jubiläumsturnier „30 Jahre Upper Austria Ladies Linz“ in der kommenden Woche muss sich wegen der Corona-Pandemie und des von der Bundesregierung während des Lockdowns erlassenen Zuschauerverbots in der TipsArena komplett auf den Sport konzentrieren. Turnierdirektorin Sandra Reichel sieht es aber als „starkes Signal“, dass das Turnier stattfinden kann. „Die Tenniswelt wird auf Oberösterreich blicken“, sagte sie auf einer Pressekonferenz am Donnerstag.