Dabei habe es in der Steiermark genug Anlass für Warnungen gegeben, rief Kunasek u.a. die Jihadistenprozesse, Razzien in Wohnungen und Moschee-Vereinen sowie den Angriff Ende August auf den Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde, Elie Rosen, in Graz in Erinnerung.