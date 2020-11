Wie die Wiener Firma StreamView angekündigt hat, will man schon bald eine Reihe von Smart-TVs und Streaming-Boxen der Marke Nokia in den europäischen Handel bringen. Bei den Fernsehern will man mit sieben Geräten mit 32 bis 75 Zoll Diagonale alle möglichen Größen abdecken, bis auf das ganz kleine Modell bieten dabei alle Fernseher 4K-Auflösung, berichtet „Heise“.