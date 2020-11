Als wäre die Präsidentenwahl in den USA nicht schon chaotisch genug, hat eine junge Frau im heiß umkämpften Bundesstaat Pennsylvania zusätzlich für Aufregung gesorgt. Als sie in die Wahlkabine schritt, holte die Wählerin ein Feuerzeug heraus und zündete grinsend einen Aushang in der Kabine an. Bilder aus der Überwachungskamera überführten die verdächtige Brandstifterin.