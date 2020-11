Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Justizministerin Alma Zadic (Grüne) haben nach Kritik im Zusammenhang mit dem Terroranschlag in Wien Transparenz bei der Aufarbeitung versprochen. In der Nationalratssondersitzung am Donnerstag bekräftigten beide außerdem, dass es Reformen geben soll. Der Informationsfluss zwischen den Behörden soll verbessert werden, Zadic kündigte außerdem an, dass die Kontrolle nach der Haft „engmaschiger“ werden soll.