Die meisten Neuinfektionen wurden mit 1540 in Oberösterreich gemeldet, auch mussten erstmals in Wien mehr als 1000 neue Corona-Fälle verzeichnet werden. Dort wurden am Donnerstag 1231 positive Testresultate vermeldet, in Niederösterreich waren es 1053. Nur knapp darunter blieb die Steiermark mit 987 Neuinfizierten. Tirol meldete 828 Neuinfektionen, Vorarlberg 709, Salzburg 497, Kärnten 338 und das Burgenland 233.