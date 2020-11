Bei den Schwarzen konnte Biden punkten, in wichtigen Staaten wie Florida wählten dafür sehr viele Hispanics Trump. Denn die aus Kuba oder Venezuela stammenden Menschen hassen alles, was politisch links steht. Und viele Amerikaner, die aus Mexiko stammen, lehnen weitere Zuwanderer ab, finden also Trumps Grenzmauer zu Mexiko gut.