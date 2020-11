Erneut ist es in Niederösterreich zu einem Hundeangriff mit dramatischen Folgen gekommen. In Pöchlarn im Bezirk Melk wurde ein Dalmatinerrüde von einem Spaziergänger erschossen. Der Vierbeiner hatte offenbar zunächst den Hund des Mannes attackiert und ihm in den Nacken gebissen. Daraufhin zog der 55 Jahre alte Mann eine Glock 17, die er laut Polizei legal mitführte, und erschoss den Vierbeiner. Er erstattete Selbstanzeige.