Friedl hatte aus dem gleichen Grund bereits die Nations-League-Matches Österreichs in Nordirland und Rumänien Anfang Oktober verpasst. ÖFB-Teamchef Franco Foda wird seinen Kader für die kommenden Länderspiele in Luxemburg (Mittwoch, 11.11./freundschaftlich) sowie daheim gegen Nordirland (15.11.) und Norwegen (18.11./jeweils Nations League) am Freitag bekannt geben.