Sollte die Spielergewerkschaft NBPA bis Freitag dem Saisonstart am Jahresende zustimmen, würden die Play-offs am 22. Mai starten und der Meister bis spätestens am 22. Juli feststehen. Damit wäre auch eine terminliche Kollision mit den Olympischen Sommerspielen in Tokio (23. Juli bis 8. August 2021) vom Tisch.