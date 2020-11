Seine Anzüge und Schuhe lässt Prinz Charles nach eigenen Worten lieber reparieren, statt neue zu kaufen. Dass sein nachhaltiger Weg allmählich zum Trend wird, freut den 71-Jährigen: „Als ich noch ein Kind war, haben wir unsere Schuhe immer zu einem Schuster in Schottland gebracht“, erzählte er in einem Interview mit der britischen „Vogue“, das am Freitag erscheint. Die Handarbeit hinter einem Paar Schuhe habe ihn fasziniert.