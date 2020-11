Hideaki Ogawa vom Ars Electronica Futurelab steht mit seinen Vorlesungen zum Thema „Artistic Journalism“ ebenfalls am Programm des kulturellen Zustellservices: Er führt am 13. November gemeinsam mit seinem Kollegen Ali Nikrang Online-Besucher an die Schnittstelle von künstlicher Intelligenz und Musik. Gezeigt wird etwa, wie ein Bösendorfer Flügel eine AI-Komposition spielt. Am 27. November widmet er sich gemeinsam mit der Linzer Kunstuni-Professorin Manuela Naveau dem Thema Critical Data. Alle Home-Delivery-Beiträge des Ars Electronica Center werden in einer zentralen Mediathek gesammelt und kuratiert. Auch am Ars-Electronica-YouTube-Kanal ist eine Vielzahl spannender Videos zu finden.