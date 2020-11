„Corona hat uns das Sommergeschäft ordentlich versalzen“, so Andreas Otto, Finanzvorstand der AUA. Die mit Staatsgeld gerettete Airline schrieb im dritten Quartal ein Minus von 106 Millionen Euro, wie sie am Donnerstag mitteilte. Voriges Jahr stand an dieser Stelle beim bereinigten operativen Ergebnis noch ein Gewinn von 70 Millionen Euro.