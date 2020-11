Festnahmen auch in Portland und New York City

Zu Protesten kam es außerdem in Portland im Bundesstaat Oregon, wo die Polizei zehn Personen verhaftete und waffentaugliches Material sicherstellte. In New York City wurden bei Protesten nach Polizeiangaben 50 Personen festgenommen. Auch in Atlanta, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Georgia, Detroit (Michigan) und Oakland in Kalifornien kam es zu Demonstrationen. Bei den meisten dieser Kundgebungen forderten die Teilnehmer, dass die Auszählung der Stimmen in den noch offenen Bundesstaaten fortgesetzt wird.