Aus bislang unbekannter Ursache kam es am heutigen Donnerstag gegen 6.00 Uhr im dritten Stock eines Mehrparteienhauses in der Rudolf-Hans-Bartsch-Gasse in Leibnitz zu einem Wohnungsbrand. Es waren umfangreiche Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr Leibnitz notwendig, um das Feuer einzudämmen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten alle Wohnungen im Gebäude evakuiert werden.