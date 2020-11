Elf Kandidaten kämpfen noch um das Herz von „Bachelorette“ Melissa - und einer scheint die Nase ganz weit vorne zu haben. Vorarlberger Daniel, der in der letzten Sendung am Mittwoch sogar schon zum zweiten Einzeldate mit der Rosen-Queen durfte. Ihn lud Melissa zum Abendessen in ihre Villa ein.