Auto gehörte nicht ihm

Der Mann hielt an, sprach kurz mit der Frau und fuhr dann davon. Seine Kennzeichentafel verlor er am Unfallort, Zeugen erkannten ihn außerdem. Der Zulassungsbesitzer wurde kontaktiert, gab aber an, sein Auto dem 56-Jährigen zur Reparatur überlassen zu haben. Einer privaten Nutzung habe er nicht zugestimmt.