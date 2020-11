Der Vergleich mit der Dakar-Konkurrenz in Spanien war für Walkner angesichts der coronabedingten Absage der Rallye-WM besonders wichtig. Seine Lehren daraus will der KTM-Pilot bei der eigentlichen Dakar-Generalprobe ummünzen. Die steigt bei einem Sechstagerennen Mitte Dezember in Saudiarabien. Und damit in jenem Land, in dem am 3. Jänner 2021 die 43. Auflage die berühmteste Wüstenrallye der Welt gestartet wird.