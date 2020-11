Bei Forstarbeiten am Stronachkogel fällte ein Einheimischer am Mittwoch einen etwa 30 Meter hohen Baum, in dem sich ein anderer verfangen hatte. Plötzlich fielen beide Stämme um, der 51-Jährige wurde an der Schulter erfasst. Zwei Kollegen brachten den Verletzten nach Iselsberg und übergaben ihn dort der Rettung.