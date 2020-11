Personen- und Haftraumdurchsuchungen

Wie die „Krone“ in Erfahrung brachte, fanden am Mittwoch in Verbindung mit dem Terroranschlag in Wien in allen 28 österreichischen Haftanstalten besondere Personen- und Haftraumdurchsuchungen statt. Besonders deswegen, weil der Fokus auf der von der Generaldirektion für den Strafvollzug und dem Vollzug freiheitsentziehender Maßnahmen angeordneten Aktion auf islamistischen Insassen lag. Diese fand natürlich auch in der Grazer Karlau, der Justizanstalt Graz-Jakomini und der JA Leoben statt. Ob und welche verbotenen Gegenstände dabei gefunden wurden, stand zuletzt noch nicht fest.