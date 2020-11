„2. Lockdown bricht uns Genick

„Dieser zweite Lockdown bricht uns jetzt das Genick, die laufenden Kosten ohne Einnahmen zu decken ist nicht mehr zu stemmen, denn von öffentlicher Seite kriegen wir wieder keinen Cent“, betont der 61-Jährige. Als Folge der Corona-Pandemie gab es nach dem ersten Lockdown im Frühjahr nur wenige Vorstellungen, die extrem schlecht besucht waren. „Die Leute hatten Angst vor Ansteckung und kamen nicht, obwohl wir ein Sicherheitskonzept mit Desinfektionsspendern und Schutzmasken haben“, so Althoff. Während etwa in normalen Jahren in Linz rund 400 Besucher pro Vorstellung begrüßt wurden, waren es heuer teils nur 17 Gäste. Die Folge: Rechnungen können nicht mehr alle beglichen, müssen gestundet werden. Auch das Futter für die Tiere wird knapp.