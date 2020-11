Besonders hart trifft die Sperre der Gastronomie jene Wirte, die ihre Lokale erst im heurigen Jahr eröffnet haben – wie Markus Voitleitner seine Bar „Eastwood“ in Linz. „Ich habe mit dem neuerlichen Lockdown gerechnet. Meine Angestellten muss ich jetzt wahrscheinlich entlassen. Aber ich kämpfe, dass es weitergeht. Das bin ich meinen Gästen schuldig.“ Die vom Staat versprochene Hilfe in Form von 80 Prozent des November-Umsatzes des Vorjahres kann er nicht in Anspruch nehmen.