Auf Einladung von Kurz: Macron besucht Wien

Er stehe in dieser Frage in Kontakt mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, weiteren Regierungschefs und den Spitzen der Europäischen Union. „Nun geht es darum, gemeinsam die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen auf allen Ebenen, auch auf Ebene des Europäischen Rates.“ Auf Einladung von Kurz wird der französische Präsident Emmanuel Macron der Bundeshauptstadt Wien am kommenden Montag einen Besuch abstatten. Macron gilt als Verbündeter des Kanzlers im gemeinsamen Kampf gegen den politischen Islam in Europa.