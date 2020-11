Was nun? In Pennsylvania dürfen Stimmen bis Freitag gezählt werden, und in Philadelphia wurden nicht mehr als 76.000 von mehr als 350.000 Briefwählern gezählt. Generell will Trump die Stimmabgabe per Brief anfechten. Der Weg zum Gericht ist an sich sein gutes Recht, wenn er eine Prüfung der Verfassungsmäßigkeit von Briefwahlgesetzen und deren Anfechtung möchte. Dann muss es eben bis Dezember - wenn die Wahlmänner entscheiden - ein Urteil geben.