Ein Sprecher der WADA bestätigte am Mittwoch vor Gericht die Einigung mit Sakho und die Zahlung einer finanziellen Entschädigung an den Fußballer. Die Höhe der Summe wurde nicht bekannt. „Die WADA räumt ein, dass Herr Sakho nicht gegen die UEFA-Anti-Doping-Bestimmungen verstoßen hat, nicht betrogen hat, keine Absicht hatte, sich einen Vorteil zu verschaffen, und in gutem Glauben gehandelt hat“, wurde der Sprecher in britischen Medien zitiert.