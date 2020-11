Ein 40-jähriger deutscher Staatsbürger aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung fuhr am 4. November 2020 kurz vor 12 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Altheimer Landesstraße Richtung Braunau am Inn. Im Gemeindegebiet von Weng im Innkreis bemerkte er einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 53-jährigen Ungarn, welcher sein Fahrzeug langsam aber stetig zur Fahrbahnmitte und danach in Richtung des linken Fahrbahnrand lenkte.